Тимощук: Вендел извинился перед командой, теперь он помогает «Зениту»

Анатолий Тимощук, входящий в тренерский штаб Сергея Семака в «Зените», поделился комментарием о бразильском хавбеке Маркесе Венделе.

Напомним, футболист отказался возвращаться в Россию после отпуска, однако не смог найти себе новый клуб и через какое-то время прибыл в расположение «сине-бело-голубых».

«Вендел извинился перед командой за опоздание. Сейчас он работает, и мы видим, с каким настроением и рвением он помогает команде добиваться результата. Наказание? Есть финансовые рычаги», — приводит слова Тимощука «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 26-летний Вендел принял участие в шести матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами и стал автором двух ассистов.