Рахимов: Не говорю о трансферах, пока нет подписанных игроков

Наставник казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о трансферной кампании клуба перед закрытием окна.

«Я не привык говорить об этих вещах до тех пор, пока нет подписанных футболистов. Только подпись под контрактом даст возможность сказать: «Да, этот футболист пришёл и на сегодняшний день он является игроком «Рубина», — заявил специалист в интервью «Матч ТВ», отметив, что футболисты, не поставившие подпись под контрактом с казанцами, являются для него туристами.

Напомним, что после семи туров Российской премьер-лиги «Рубин» находится на 13-м месте в турнирной таблице с шестью очками.