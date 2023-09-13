​«Локомотив» решил не подавать апелляцию на решение о дисквалификации Дзюбы

Артём Дзюба недавно получил условную дисквалификацию на два матча чемпионата России. Форварда «Локомотива» наказали за угрозы в адрес журналиста. В московском клубе не согласны с решением КДК, но не будут подавать апелляцию. После получения мотивировочного решения в стане «железнодорожников» сделали вывод, что добиться отмены именно условной дисквалификации невозможно. Об этом в пресс-службе клуба рассказали «Спорт-Экспрессу».

«Локомотив» на текущий момент занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч команда Михаила Галактионова проведёт 17 сентября – против «Оренбурга» на своём поле.