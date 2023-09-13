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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Дзюба не мешал: ЭСК поддержала решение засчитать гол «Локомотива» в ворота «Балтики»

13 Сентября 2023 • 18:36 Комментировать

В начале сентября «Локомотив» обыграл «Балтику» в седьмом туре чемпионата России со счётом 3:2. После игры калининградский клуб обратился в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть второй гол «железнодорожников», забитый на 17-й минуте.

ЭСК считает, что арбитр Артём Любимов правильно засчитал гол, поскольку Артём Дзюба, который находился в офсайде в начальной фазе атаки, не влиял на ситуацию.

«[Дзюба] не вмешивался в игру и не мешал играть в мяч Жирову, находясь от него на расстоянии нескольких метров и не вступая с ним в единоборство за мяч», - говорится в пояснении.

Матчи восьмого тура Премьер-лиги России пройдут 15, 16 и 17 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Артём Любимов ЭСК РФС
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