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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Глава правления «Зенита» не согласился с Карпиным – тренер советует игрокам уезжать из России

13 Сентября 2023 • 18:30 Комментировать

Наставник сборной России Валерий Карпин посоветовал российским игрокам по возможности уезжать в иностранные чемпионаты. Комментарий на этот счёт дал Александр Медведев, который в «Зените» возглавляет правление.

«По качеству игры и результатам, по-моему, нечего добавить к словам главного тренера. К каким конкретно? Ко всем, кроме того, что надо разъезжаться. С этим я не могу согласиться», - цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в сентябре сборная России провела три товарищеских матча. В последнем из них во вторник команда Валерия Карпина сыграла вничью с Катаром – 1:1.

В следующий раз сборная России должна собраться в октябре. Впрочем, пока что анонса сбора национальной команды не было.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Валерий Карпин Сборная России Александр Медведев
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