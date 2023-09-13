​Глава правления «Зенита» не согласился с Карпиным – тренер советует игрокам уезжать из России

Наставник сборной России Валерий Карпин посоветовал российским игрокам по возможности уезжать в иностранные чемпионаты. Комментарий на этот счёт дал Александр Медведев, который в «Зените» возглавляет правление.

«По качеству игры и результатам, по-моему, нечего добавить к словам главного тренера. К каким конкретно? Ко всем, кроме того, что надо разъезжаться. С этим я не могу согласиться», - цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в сентябре сборная России провела три товарищеских матча. В последнем из них во вторник команда Валерия Карпина сыграла вничью с Катаром – 1:1.

В следующий раз сборная России должна собраться в октябре. Впрочем, пока что анонса сбора национальной команды не было.