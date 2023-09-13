​ЭСК объяснила, почему Кукуян правильно не удалил Рошу в игре с «Зенитом»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза рассмотрела ряд моментов в матче между ЦСКА и «Зенитом». Установлено, что Павел Кукуян правильно не удалил Виллиана Рошу в добавленное ко второму тайму время.

ЭСК расценила действия Роши, который кратковременно схватил Ерохина за горло, как неспортивное поведение. Комиссия отмечает, что игрок ЦСКА не делал дополнительного усилия, которое могло бы нести в себе угрозу безопасности соперника. Таким образом, ЭСК не усмотрела агрессивного поведения в действиях Роши.

Матч между ЦСКА и «Зенитом» завершился со счётом 1:1.