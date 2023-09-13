Губерниев объяснил, почему российские футболисты не уезжают в европейские клубы

Телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал совет наставника сборной России Валерия Карпина, который призвал местных игроков уезжать в Европу.

«Игра наших футболистов не позволяет нам в массовом порядке уезжать в Европу, потому что они там на фиг не нужны, они в футбол играют слабо, и поэтому большинство сидит здесь и никуда не поедет», — приводит слова Губерниева «ВсеПроСпорт».

Эксперт считает, что российским футболистам слишком много платят в России, поэтому им здесь хорошо и они не хотят уезжать.

Напомним, в летнее трансферное окно Далер Кузяев и Арсен Захарян покинули свои команды и отправились в Европу. Кузяев перебрался во французский «Гавр», а Захарян пополнил состав испанского «Реал Сосьедада».