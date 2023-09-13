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​Кукуян правильно не назначил три пенальти в пользу «Зенита» в Москве – объяснения ЭСК

13 Сентября 2023 • 18:11 Комментировать

В начале сентября ЦСКА и «Зенит» проводили матч седьмого тура чемпионата России. После ничьей 1:1 питерцы обратились в экспертно-судейскую комиссию. ЭСК рассмотрела ряд моментов, в частности три ситуации, когда Павел Кукуян не назначал пенальти в пользу «сине-бело-голубых».

Первый такой момент возник на 37-й минуте. ЭСК решила, что Кукуян правильно не назначил одиннадцатиметровый, поскольку контакт мяча с рукой Келлвена не считается ненаказуемым. Отмечается, что рука защитника находилась в естественном положении.

Второй эпизод имел место быть на 75-й минуте. Комиссия установила, что очевидного нарушения правил со стороны Роши против Кругового не было. Отмечается, что футболисты потеряли равновесие в единоборстве, после чего контакт случился без воздействия обороняющегося игрока.

Третий же момент произошёл на 83-й минуте встречи. ЭСК не выявила очевидного нарушения против Сергеева, поскольку Роша и Мойзес находились ближе к мячу и двигались к нему без неестественного выставления в сторону рук. Отмечается, что Сергеев сам инициировал контакт с плечом защитника.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Павел Кукуян ЭСК РФС
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