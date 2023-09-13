​В «Зените» выбрали лучшего игрока по итогам июля-августа

Нападающий Матео Кассьерра был признан лучшим футболистом «Зенита» по итогам июля и августа. Об этом рассказывает пресс-служба питерского клуба.

Если брать чемпионат России, то в июле-августе Кассьерра провёл за «Зенит» шесть матчей. В них колумбийский форвард записал на свой счёт шесть голов и два результативных паса на партнёров.

Ближайший матч Российской премьер-лиги «Зенит» проведёт в воскресенье, 17 сентября, - против «Рубина». Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 16:30 по московскому времени.

После семи туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. От «Краснодара» питерцы отстают на три очка.