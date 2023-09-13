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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кривцов: Задача «Краснодара» — борьба за первое место

13 Сентября 2023 • 17:45 Комментировать
Ахмат
...
Краснодар
16.09 16:30

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов оценил перспективы команды в текущем розыгрыше чемпионата России.

«Прекрасно, когда команда на первом месте. Реально ли побороться за первое место? Я думаю, что да. Наша задача бороться только за первое место», — приводит слова Кривцова «Чемпионат».

В текущей кампании 21-летний хавбек появился на поле в десяти матчах с учетом всех турниров и отметился одним забитым мячом.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, набрав 17 очков в семи турах.

16 сентября «быки» будут гостить в Грозном у местного «Ахмата». Начало игры — в 16:30 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Никита Кривцов
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