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Корниленко: Мы верим в то, что Ушаков принесёт много пользы «Крыльям Советов»

13 Сентября 2023 • 17:39 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Крылья Советов
16.09 14:00

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал подписание молодого нападающего Егора Ушакова.

Самарский клуб арендовал 20-летнего футболиста у ЦСКА до конца нынешнего сезона с правом выкупа.

«Мы давно следим за Егором и рады, что смогли договориться по его переходу в нашу команду. Это молодой и талантливый игрок, способный сыграть на любой позиции в атаке», — приводит слова Корниленко пресс-служба самарцев.

По мнению функционера, Ушаков способен принести много пользы команде.

16 сентября «Крылья Советов» встретятся в гостях с ЦСКА. Начало матча восьмого тура Российской премьер-лиги запланировано на 14:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
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