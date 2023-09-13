Корниленко: Мы верим в то, что Ушаков принесёт много пользы «Крыльям Советов»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал подписание молодого нападающего Егора Ушакова.

Самарский клуб арендовал 20-летнего футболиста у ЦСКА до конца нынешнего сезона с правом выкупа.

«Мы давно следим за Егором и рады, что смогли договориться по его переходу в нашу команду. Это молодой и талантливый игрок, способный сыграть на любой позиции в атаке», — приводит слова Корниленко пресс-служба самарцев.

По мнению функционера, Ушаков способен принести много пользы команде.

16 сентября «Крылья Советов» встретятся в гостях с ЦСКА. Начало матча восьмого тура Российской премьер-лиги запланировано на 14:00 по московскому времени.