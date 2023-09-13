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Защитник Велингтон может присоединиться к ЦСКА слухи

13 Сентября 2023 • 17:36 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Крылья Советов
16.09 14:00

Защитник бразильского «Сан-Паулу» Велингтон может стать футболистом московского ЦСКА.

«Вероятность перехода в ЦСКА действительно существует», — заявил близкий к ситуации источник в интервью изданию Sport24. Ранее сообщалось, что «армейцы» будут спорить за 22-летнего футболиста с английским «Брентфордом».

В нынешнем сезоне защитник провёл за «Сан-Паулу» 19 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает бразильского левого защитника в три миллиона евро. Трансферное окно в России будет открыто до 14 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Сан-Паулу трансферы футбола - лето 2023 Велингтон
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