Защитник бразильского «Сан-Паулу» Велингтон может стать футболистом московского ЦСКА.

«Вероятность перехода в ЦСКА действительно существует», — заявил близкий к ситуации источник в интервью изданию Sport24. Ранее сообщалось, что «армейцы» будут спорить за 22-летнего футболиста с английским «Брентфордом».

В нынешнем сезоне защитник провёл за «Сан-Паулу» 19 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает бразильского левого защитника в три миллиона евро. Трансферное окно в России будет открыто до 14 сентября.