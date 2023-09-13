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«Крылья Советов» арендовали нападающего ЦСКА официально

13 Сентября 2023 • 17:31 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Крылья Советов
16.09 14:00

Нападающий ЦСКА Егор Ушаков проведёт текущий сезон в аренде в «Крыльях Советов». Об этом самарский клуб сообщил в своем официальном телеграм-канале. На футболку Ушакова будет нанесен 41-й игровой номер.

Отмечается, что «Крылья» смогут выкупить контракт 20-летнего футболиста у ЦСКА после окончания арендного соглашения.

В нынешнем сезоне Ушаков принял участие в двух матчах Кубка России, в которых не отметился голевыми действиями. Действующий трудовой договор игрока с ЦСКА рассчитан до 2026 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Ушакова составляет 400 тысяч евро.

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