Нападающий ЦСКА Егор Ушаков проведёт текущий сезон в аренде в «Крыльях Советов». Об этом самарский клуб сообщил в своем официальном телеграм-канале. На футболку Ушакова будет нанесен 41-й игровой номер.

Отмечается, что «Крылья» смогут выкупить контракт 20-летнего футболиста у ЦСКА после окончания арендного соглашения.

В нынешнем сезоне Ушаков принял участие в двух матчах Кубка России, в которых не отметился голевыми действиями. Действующий трудовой договор игрока с ЦСКА рассчитан до 2026 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Ушакова составляет 400 тысяч евро.