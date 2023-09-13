​Гайч уходит из ЦСКА – назван новый клуб аргентинца

Нападающий Адольфо Гайч покидает ЦСКА. Как сообщает в своём телеграм-канале известный журналист Фабио Алейшо, 24-летний футболист будет играть за «Ризеспор». В ближайшие часы Гайч отправится в Турцию.

В сезоне 2023/2024 Адольфо Гайч успел провести за ЦСКА семь матчей. В них нападающий записал на свой счёт один результативный пас на партнёра.

Добавим, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает Гайча в 1,8 миллиона евро.

ЦСКА на текущий момент занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. «Ризеспор», в свою очередь, располагается на пятой строчке в таблице турецкой Суперлиги.