Булыкин объяснил, почему российские игроки не едут в Европу

Экс-форвард «Аякса» Дмитрий Булыкин ответил на вопрос, почему российские футболисты не хотят уезжать в сильные европейские лиги.

«Во-первых, у нас такие зарплаты, что в других похожих лигах платят в три раза меньше даже в топ-клубах. Второе – половину не возьмут. А третье – есть лимит, который не пускает в РПЛ сильных легионеров», — приводит слова Булыкина «Газета.Ру».

По мнению эксперта, снижение заработных плат футболистов пойдет на пользу нашему футболу.

Добавим, что минувшим летом два российских игрока отправились в Европу. Арсен Захарян перешел из «Динамо» в «Реал Сосьедад», а Далер Кузяев перебрался из «Зенита» в «Гавр».