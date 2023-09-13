Балахнин рассказал, каким игрокам нужно уезжать в Европу

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин оценил слова наставника сборной России Валерия Карпина о важности переезда игроков в Европу.

«Разные ситуации по сути. Кому-то надо уезжать, кому-то не надо. Если ты едешь зрелым футболистом и уверен, что ты будешь играть в основном составе, то, конечно, надо уезжать», - заявил специалист в интервью Vprognoze.ru. По его мнению, неуверенным в себе футболистам нужно остаться в России.

Напомним, что в топ-5 европейских чемпионатах выступают три игрока с российским паспортом. Ими являются Александр Головин («Монако»), Далер Кузяев («Гавр») и Алексей Миранчук («Аталанта»).