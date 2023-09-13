​Геркус не согласен с Карпиным, посоветовавшим игрокам уезжать из России

Рулевой сборной России Валерий Карпин посоветовал российским футболистам по возможности уезжать за границу. Комментарий на этот счёт дал известный футбольный функционер Илья Геркус.

«Мне кажется, тренер национальной сборной и клуба РПЛ не должен так говорить. Отъезд игрока в сильный клуб, в сильный чемпионат и его прогресс там - это совсем не массовое явление, таких случаев единицы», - цитирует Геркуса «Спорт-Экспресс».

По мнению Геркуса, если футболисты будут массово уезжать из России, то это может испортить их карьеры. По словам бывшего президента «Локомотива», в таком случае это не даст ничего хорошего, а только заберёт звёзд из Премьер-лиги.

Матчи восьмого тура чемпионата России пройдут 15, 16 и 17 сентября.