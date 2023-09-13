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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Геркус не согласен с Карпиным, посоветовавшим игрокам уезжать из России

13 Сентября 2023 • 17:16 Комментировать

Рулевой сборной России Валерий Карпин посоветовал российским футболистам по возможности уезжать за границу. Комментарий на этот счёт дал известный футбольный функционер Илья Геркус.

«Мне кажется, тренер национальной сборной и клуба РПЛ не должен так говорить. Отъезд игрока в сильный клуб, в сильный чемпионат и его прогресс там - это совсем не массовое явление, таких случаев единицы», - цитирует Геркуса «Спорт-Экспресс».

По мнению Геркуса, если футболисты будут массово уезжать из России, то это может испортить их карьеры. По словам бывшего президента «Локомотива», в таком случае это не даст ничего хорошего, а только заберёт звёзд из Премьер-лиги.

Матчи восьмого тура чемпионата России пройдут 15, 16 и 17 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Илья Геркус
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