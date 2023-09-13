Булыкин: Россиянам нужно уезжать в Европу

Бывший нападающий «Аякса» Дмитрий Булыкин поделился мнением о возможном переезде российских футболистов в клубы из Европы.

«Я всегда говорил, что нужно уезжать. И вообще делать, как в хорватском, голландском, бельгийском чемпионатах, когда нет больших зарплат, и они мотивируют футболистов хорошо играть, чтобы уезжать в топ-чемпионаты», — цитирует Булыкина «Газета.Ру».

Ранее сборная России не смогла обыграть национальную команду Катара в товарищеской встрече. Игра завершилась со счетом 1:1. Автором единственного гола российской сборной стал Александр Солдатенков, выступающий за «Крылья Советов».