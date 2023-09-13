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Изидор — о критике со стороны болельщиков «Локомотива»: «Я удивлён, что мой трансфер в «Зенит» обсуждается в таком ключе»

13 Сентября 2023 • 17:01 Комментировать
Рубин
...
Зенит
17.09 16:30

Новичок «Зенита» Вильсон Изидор, перешедший в петербургский клуб из «Локомотива» на правах аренды, отреагировал на обвинения со стороны болельщиков «красно-зелёных», назвавших французского футболиста предателем.  

Изидор отметил, что подобные переходы случаются во всех лигах, поэтому ничего плохого в своём трансфере в «Зенит» он не видит.

«Мне кажется, такое происходит в любом чемпионате, когда игрок переходит в большой клуб — будь-то «Манчестер Сити» или «Ювентус». Я удивлён, что мой трансфер в «Зенит» обсуждается в таком ключе. Но в любом случае это было моё желание — поменять команду летом», — цитирует Изидора «РБ Спорт».

Напомним, Изидор принадлежит «Локомотиву» с января 2022 года. В общей сложности в составе московской команды нападающий провёл 42 матча, в которых забил 19 голов и отдал семь результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Вильсон Изидор
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