Изидор — о критике со стороны болельщиков «Локомотива»: «Я удивлён, что мой трансфер в «Зенит» обсуждается в таком ключе»

Новичок «Зенита» Вильсон Изидор, перешедший в петербургский клуб из «Локомотива» на правах аренды, отреагировал на обвинения со стороны болельщиков «красно-зелёных», назвавших французского футболиста предателем.

Изидор отметил, что подобные переходы случаются во всех лигах, поэтому ничего плохого в своём трансфере в «Зенит» он не видит.

«Мне кажется, такое происходит в любом чемпионате, когда игрок переходит в большой клуб — будь-то «Манчестер Сити» или «Ювентус». Я удивлён, что мой трансфер в «Зенит» обсуждается в таком ключе. Но в любом случае это было моё желание — поменять команду летом», — цитирует Изидора «РБ Спорт».

Напомним, Изидор принадлежит «Локомотиву» с января 2022 года. В общей сложности в составе московской команды нападающий провёл 42 матча, в которых забил 19 голов и отдал семь результативных передач.