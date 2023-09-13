Бывший игрок сборной России Виталий Дьяков в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» задался вопросом об уровне российского футбола.

«Первые 10-15 минут было неплохо, а потом, мягко говоря, не очень. Это с учётом того, что был Катар, да, они участники чемпионата мира, но играли они из-за того, что были хозяевами. В футбол они никогда не играли, да и после не будут. Игра оставляет желать лучшего, результат сейчас не важен. Товарищеские матчи всегда хочется выиграть, но ни качества игры нет, ни результата.

А кто сказал, что наши игроки выше классом, чем Катар? С чего вдруг? Счёт 1:1… А наши футболисты выше классом, чем олимпийская сборная Египта? У нас слишком завышенные ожидания от уровня футбола в стране. Непонятно, почему мы сами себя вознесли и решили, что у нас очень сильные футболисты, очень сильная сборная, но надо трезво оценивать ситуацию нынешнюю. Уровень футбола в России упал. Сильная сборная и клубы у нас были в 2010-х, когда ЦСКА и «Зенит» выигрывали еврокубки, а сборная занимала третье место на чемпионате Европы - 2008. Тогда был топ-уровень. Сейчас мы сами себя завысили», — сказал Дьяков.