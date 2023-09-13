Нападающий «Пари НН» Вячеслав Кротов перешёл в «Аланию» на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт владикавказского клуба.

Отмечается, что соглашение с 30-летним игроком рассчитано до зимнего перерыва.

Напомним, что Кротов принадлежит «Пари НН» с лета 2022 года. Ранее он выступал за «Уфу» и «Спартак». В общей сложности в составе нижегородской команды нападающий провёл 30 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает Кротова в 500 тысяч евро.

После девяти туров текущего розыгрыша Мелбет-Первой лиги «Алания» возглавляет турнирную таблицу, имея в своём активе 20 набранных очков.