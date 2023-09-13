​Изидор рассказал, в каком случае остался бы в «Локомотиве»

Нападающий Вильсон Изидор перебрался из «Локомотива» в «Зенит». Питерский клуб арендовал 23-летнего француза с опцией выкупа.

По словам Изидора, у него были варианты с переездом во Францию, но переговоры ничем не завершились. Из-за этого футболисту даже было грустно.

«В какой-то момент было грустно, но потом возникло предложение «Зенита», и я воспрял духом, потому что было очень приятно его получить. Если бы не возник «Зенит», я бы остался в «Локомотиве», - цитирует Изидора «РИА Новости».

Ближайший матч Премьер-лиги «Зенит» проведёт в воскресенье, 17 сентября, – против «Рубина» на поле соперника. На текущий момент питерцы занимают второе место в турнирной таблице, отставая от «Краснодара» на три очка.