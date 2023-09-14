Самые убыточные клубы Европы: «Зенит» среди них

Российские клубы по известным причинам отстранены от футбольной Европы. Но жизнь для них не заканчивается. Рейтинги, опросы, сравнения никто ведь не запрещал и не отменял. Международный центр спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory) распространил итоги ста самых востребованных на трансферном рынке клубов Старого Света. Учитывалось, кто сколько потратил и заработал на покупке-продаже футболистов и тренеров. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает об этих итогах и о трансферной политике в целом.

Португальцы превратили футбол в бизнес

Лидер португальского футбола «Бенфика» возглавила список самых доходных клубов Европы. С 2014 года лиссабонский клуб пополнил свой бюджет на рекордные и недосягаемые пока для остальных 764 миллиона евро! В прямом смысле эти деньги «из воздуха» при умелой трансферной политике, ведь громких побед на континентальном уровне в эти годы не наблюдалось.

Самыми прибыльными оказались сделки с аргентинским опорным полузащитником Энцо Фернандесом. Его приобретение у «Ривер Плейта» в июле 2022 года и продажа в «Челси» в январе 2023-го составили общий трансферный доход 165,25 млн евро. Ещё одна сделка с представителем Южной Америки, центральным нападающим Дарвином Нуньесом, в итоге пополнила кассу лиссабонского клуба на 129 млн евро с сентября 2020-го, когда уроженец Уругвая был приобретён у испанской «Альмерии» и продан в июле 2022 года в «Ливерпуль».

Мы в минусе, но УЕФА компенсирует разницу

Самый активный российский клуб «Зенит» за последние десять сезонов опустошил клубную кассу на 389 миллионов евро для приобретения своей бразильской диаспоры и не только. Благо бразильцы не покинули Россию, как только появилась такая возможность. Среди самых дорогих покупок – Дуглас Сантос четыре года назад. В рейтинге клуба из Северной Пальмиры за все годы это приобретение у западногерманского «Гамбурга» за 14 млн евро заняло восьмое место. За те же 10 лет газпромовский клуб продал своих звёзд на 280 млн евро.

За последние пять лет несоизмеримо выросли денежные компенсации клубам-участникам. Для сравнения, даже пробившись в 1/8 финала Лиги чемпионов в сезоне-2015/2016, победитель пяти последних сезонов в России заработал только 30 млн евро. Если бы такой же успех был в сезоне-2020/2021 или 2021/2022, то сумма была бы вдвое больше!

В списке самых расточительных петербуржцы занимают вполне сносное тридцать третье место. Для сравнения, по итогам сезона-2019/2020, как раз перед разгулом пандемии, в топе 30 самых доходных клубов Семак и К° занял пятнадцатую позицию, обойдя «подшефный» «Шальке-04». За исследуемый период с сезона-2013/2014 по сезон-2021/2022 ледокол российского трансферного рынка получил от европейской футбольной ассоциации 218 миллионов евро призовых, что компенсирует отрицательный баланс при покупке-продаже.

Англичане живут на чужие деньги

Английская премьер-лига – самая богатая лига мира – имеет весьма состоятельных учредителей своих клубов. Российские шальные деньги вкупе с финансами саудитов и арабов в последнее время приучили англичан жить «на чужие деньги». Неслучайно сразу четыре представителя АПЛ входят в пятёрку главных расточителей на континенте. «Я сам обманываться рад» – уверял классик. Вот и потомки Шекспира и Дарвина решили, зачем вести счёт купюрам, когда деньги сами плывут к ним в неисчислимом количестве. Так, у «Манчестер Юнайтед» отрицательный баланс составил почти 1,4 миллиарда евро.

Для россиян подобные времена прошли. И деньги теперь считают даже в Санкт-Петербурге.

Рейтинг самых убыточных клубов Европы с 2014 года

Позиция Клуб Разница (+ / - ) млрд евро 1 «Манчестер Юнайтед» - 1,396 2 «Челси» - 1,033 3 ПСЖ - 1,010 4 «Арсенал» - 0, 872 5 «Манчестер Сити» - 0,856 33 «Зенит» - 0,109

Константин Лицин