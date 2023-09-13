Гладилин: Российским игрокам будет полезно перейти в более сильную лигу

Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал высказывание наставника «Ростова» и сборной России Валерия Карпина, который посоветовал российским футболистам уезжать в Европу.

«В интересах Карпина, чтобы наши ребята играли в более сильных чемпионатах. РПЛ, на мой взгляд, сейчас с трудом входит в топ-10 лиг Европы, поэтому для игроков будет полезно перейти в более сильную лигу», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что футболистам не обязательно переходить в команду из топ-чемпионата, но лига должна превосходить по уровню российскую, которая продолжает становиться слабее.

На данный момент лидером РПЛ является «Краснодар», набравший 17 очков за семь туров.