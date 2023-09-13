Мостовой: «Карпин ничего нового не сказал»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина о том, что российским футболистам следует уезжать в Европу.

Мостовой согласился с Карпиным, отметив, что для отъезда россиянам необходимо прилагать максимум усилий.

«РПЛ пока держится только на искусственных и завышенных зарплатах. Чем больше наших уедет, тем лучше для сборной в будущем. Так хоть сможем конкурировать с Египтом и Катаром. А Карпин ничего нового не сказал. Понимающие люди давно говорили об этом», — приводит слова Мостового Sport24.

Напомним, что по ходу текущего месяца сборная России провела две товарищеские встречи с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2), а также сыграла вничью с командой Катара (1:1).