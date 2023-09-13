Барбоза: «Я не согласен с Карпиным, нужно делать всё, чтобы улучшать уровень своей лиги»

Известный португальский агент Паулу Барбоза отреагировал на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина, ранее заявившего о том, что российским футболистам необходимо уезжать в европейские клубы.

Напомним, вчера, 12 сентября, сборная России провела товарищеский матч против Катара (1:1). Сразу после игры Карпин заявил, что россиянам необходимо уезжать в Европу, если они хотят добиться прогресса.

«Я не согласен с Карпиным по этому поводу. Считаю, что нужно делать всё, чтобы улучшать уровень своей лиги. А отъезд основных игроков приведёт только к деградации лиги. Решение надо искать внутри», — цитирует Барбозу «РБ Спорт».

Отметим, что сейчас сборная России не имеет возможности принимать участие в международных турнирах. Помимо игры с Катаром, по ходу текущего месяца команда Карпина провела две встречи с олимпийской сборной Египта, завершившиеся со счётом 1:1 и 1:2.