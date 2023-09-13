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Наумов: «Баринов должен понимать, что, переходя в другой клуб, он многое теряет»

13 Сентября 2023 • 15:06 Комментировать
Локомотив Москва
...
Оренбург
17.09 19:00

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал слова полузащитника «железнодорожников» Дмитрия Баринова, ранее заявившего о готовности стать для московского клуба новым Дмитрием Лоськовым.

Наумов не стал исключать того, что Баринов останется в «Локомотиве» до конца своей карьеры, если не получит достойного предложения из Европы.  

«Он, наверное, в этом уверен, что если с Европой не получится, то какой смысл уходить? Баринов должен понимать, что, переходя в другой клуб, он многое теряет. В «Локомотиве» у него хороший контракт, всё получается в этой команде. Конечно, если будет предложение из Европы, то думаю, что он уйдёт», — цитирует Наумова Metaratings.

Действующий контракт Баринова с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 8 миллионов евро.

В текущем сезоне полузащитник провёл за «железнодорожников» девять матчей, в которых отметился одним забитым голом.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Николай Наумов Дмитрий Баринов
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