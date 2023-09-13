Агент рассказал, когда Марин вернётся в расположение «Оренбурга»

Хосе Луис Родригес Чавес, агент полузащитника «Оренбурга» Джимми Марина, рассказал, когда костариканский футболист вернётся в расположение российского клуба.

«Джимми находится на пути в Россию. Совсем скоро он будет в расположении команды», — цитирует агента Sport24.

В текущем сезоне Марин провёл за «Оренбург» 10 матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Свой ближайший матч южноуральская команда проведёт 17 сентября против «Локомотива». Начало — в 19:00 по московскому времени.

В семи турах РПЛ «Оренбург» набрал пять очков и сейчас занимает 14-е месте в турнирной таблице.