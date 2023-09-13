​Салихова – о Тедеско: «Время показало, что примитивными являются российские эксперты, блогеры и пул бывших игроков «Спартака»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценила работу Доменико Тедеско в сборной Бельгии.

По словам Салиховой, Тедеско феерит со сборной Бельгии. Зарема отметила, что при этом тренере бельгийская национальная команда снова становится сплочённым коллективом после провального выступления на чемпионате мира.

Салихова вспомнила тех, кто смеялся над Тедеско в России, в том числе за излишнюю эмоциональность, а также называл футбол этого тренера скучным.

«Время показало, что примитивными являются российские эксперты, блогеры и пул бывших игроков «Спартака» - носители то ли духа, то ли душка», - цитирует Салихову Sport24.

В шести матчах под руководством Доменико Тедеско сборная Бельгии одержала пять побед при одной ничьей.