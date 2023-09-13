Понсе: «Возможно, у Фалькао ещё будет возможность приехать в Россию»

Игрок «Акрона» Андрес Понсе высказался о возможном переходе знаменитого колумбийского нападающего Радамеля Фалькао в один из российских клубов.

Напомним, что сейчас 37-летний Фалькао выступает за «Райо Вальекано». В текущем сезоне форвард провёл за испанский клуб две игры, не отметившись в них результативными действиями.

«Возможно, у него ещё будет возможность приехать в Россию — не знаю. Каждый ищет то, что ему по душе. Но было бы интересно, если бы мы встретились здесь, в России», — цитирует Понсе Metaratings.

Отметим, что ранее Фалькао выступал за такие известные клубы, как «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Порту», мадридский «Атлетико» и «Монако». Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Колумбии в 2 миллиона евро.