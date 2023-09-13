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Понсе: «Возможно, у Фалькао ещё будет возможность приехать в Россию»

13 Сентября 2023 • 14:31 Комментировать
Кубань
...
Акрон
17.09 16:00

Игрок «Акрона» Андрес Понсе высказался о возможном переходе знаменитого колумбийского нападающего Радамеля Фалькао в один из российских клубов.

Напомним, что сейчас 37-летний Фалькао выступает за «Райо Вальекано». В текущем сезоне форвард провёл за испанский клуб две игры, не отметившись в них результативными действиями.

«Возможно, у него ещё будет возможность приехать в Россию — не знаю. Каждый ищет то, что ему по душе. Но было бы интересно, если бы мы встретились здесь, в России», — цитирует Понсе Metaratings.

Отметим, что ранее Фалькао выступал за такие известные клубы, как «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Порту», мадридский «Атлетико» и «Монако». Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Колумбии в 2 миллиона евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
Радамель Фалькао Райо Вальекано Андрес Понсе Акрон
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