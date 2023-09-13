​Бителло в четверг пройдёт обследование для «Динамо»

Полузащитник Бителло стал ближе к трансферу из «Гремио» в «Динамо». Как сообщает телеграм-канал «Алланазаров | всё о футболе на Руси», в четверг 23-летний бразилец пройдёт медицинское обследование для московского клуба. Если проблем выявлено не будет, то Бителло подпишет с «бело-голубыми» долгосрочный контракт.

Отметим, что летнее трансферное окно в России закрывается 14 сентября.

Ближайший матч Российской премьер-лиги «Динамо» проведёт в пятницу, 15 сентября, - против «Пари НН» на своём поле. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.