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Агент: «Нет шансов, что Дивеев сможет сыграть в первой части сезона»

13 Сентября 2023 • 14:21 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Крылья Советов
16.09 14:00

Олег Ерёмин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал, как проходит восстановление футболиста после травмы, которую он получил в июльском матче за Суперкубок России против «Зенита».

По словам Ерёмина, восстановление идёт по плану, однако Дивеев вряд ли сможет вернуться в строй по ходу первой части текущего сезона.

«На мой взгляд, нет шансов, что он сможет сыграть в первой части сезона, судя по характеру травмы. Скорее всего, его будут подводить к сборам», — приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

После семи туров РПЛ ЦСКА расположился на седьмом месте турнирной таблицы, набрав 11 очков. Свой следующий матч «армейцы» проведут 16 сентября против «Крыльев Советов». Начало — в 14:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Олег Еремин Игорь Дивеев
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