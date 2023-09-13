​Жирков: Российским клубам по силам выиграть Лигу Европы

Экс-игрок сборной России Юрий Жирков ответил на вопрос, верит ли он в то, что российский клуб снова выиграет Лигу Европы.

«Сейчас есть третий кубок - Лига конференций. Почему бы его нашим клубам не выиграть? Мне кажется, нашим клубам можно было бы и Лигу Европы выиграть, если бы не отстранение. Но мы нигде не играем», - цитирует Жиркова «РБ Спорт».

Отметим, что в начале 2022 года УЕФА наложил на российский футбол санкции. С тех пор клубы Премьер-лиги не участвуют в еврокубковых турнирах.

Напомним, что Лигу Европы, а если быть точнее, то Кубок УЕФА, российские клубы выигрывали дважды. В 2005 году это делал ЦСКА, а в 2008 году – «Зенит».