Радченко: «Не стал бы сравнивать Изидора с Малкомом, они слишком разные»

Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Радченко выразил мнение, что не стоит сравнивать новичка петербургского клуба Вильсона Изидора с экс-нападающим «сине-бело-голубых» Малкомом.

Напомним, Изидор перешёл в «Зенит» из «Локомотива» на правах аренды 9 сентября. Малком же покинул команду ещё в июле, перебравшись в саудовский «Аль-Хиляль».

«Не стал бы сравнивать Изидора с Малкомом, они слишком разные футболисты. Петербуржцы играют по схеме 5-3-2 с двумя ярко выраженными форвардами, поэтому ещё один такой нападающий команде не помешает», — цитирует Радченко Metaratings.

В нынешнем сезоне 23-летний Изидор провёл за «Локомотив» шесть матчей, в которых сумел отметиться двумя голами и одной результативной передачей.