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Президент «Урала» поддержал слова Карпина о важности переезда в Европу

13 Сентября 2023 • 14:03 Комментировать (1)

Президент «Урала» Григорий Иванов поддержал слова Валерия Карпина о необходимости переезда российских игроков в Европу.

«Валерий Георгиевич всё правильно говорит. Он сам в Испании играл, Шалимов уезжал, Онопко. А потом в сборную приезжали. Он же хочет лучшего для ребят, так сборная действительно будет сильнее. Но я его поддерживаю. Просто не надо уезжать ради того, чтобы просто уехать», — заявил руководитель клуба Премьер-лиги в интервью «Спорт-Экспрессу». По мнению Иванова, в России крепкий уровень национального чемпионата, однако отсутствие еврокубков негативно влияет на ситуацию.

Напомним, что на уровне топ-5 лиг континента выступают три российских футболиста, а именно Далер Кузяев («Гавр»), Александр Головин («Монако») и Алексей Миранчук («Аталанта»).

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Григорий Иванов
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Комментарии (1)
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Южный201
13 Сентября 2023 в 14:17
А почему в европу,что кроме европы нет других регионов,российская сборная благодаря Карпину уже не может выиграть ни у кого.Карпин после европы не стал лучше играть,ну до тренера сборной так и не дорос...
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