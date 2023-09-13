Президент «Урала» поддержал слова Карпина о важности переезда в Европу

Президент «Урала» Григорий Иванов поддержал слова Валерия Карпина о необходимости переезда российских игроков в Европу.

«Валерий Георгиевич всё правильно говорит. Он сам в Испании играл, Шалимов уезжал, Онопко. А потом в сборную приезжали. Он же хочет лучшего для ребят, так сборная действительно будет сильнее. Но я его поддерживаю. Просто не надо уезжать ради того, чтобы просто уехать», — заявил руководитель клуба Премьер-лиги в интервью «Спорт-Экспрессу». По мнению Иванова, в России крепкий уровень национального чемпионата, однако отсутствие еврокубков негативно влияет на ситуацию.

Напомним, что на уровне топ-5 лиг континента выступают три российских футболиста, а именно Далер Кузяев («Гавр»), Александр Головин («Монако») и Алексей Миранчук («Аталанта»).