Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев близок к переходу в «Родину».

По информации Metaratings, сейчас стороны согласовывают последние условия сделки. Отмечается, что 24-летний футболист перейдёт в московский клуб на правах аренды с правом выкупа. Бакаев готов отказаться от части зарплаты, а другую часть ему будет доплачивать «Рубин».

Напомним, Бакаев перешёл в «Рубин» в январе 2020 года из «Спартака». За казанскую команду вингер успел провести в общей сложности 92 матча, в которых забил шесть голов и отдал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока молодёжной сборной России в 500 тысяч евро.