Как легионеры РПЛ сыграли за свои сборные: победные голы Бонгонды, Мохеби и Файзуллаева

Завершилась сентябрьская неделя матчей национальных команд, и немало футболистов из РПЛ приняли участие в матчах за свои сборные. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает, кто из клубов чемпионата России оставил свой след в этих матчах сборных.

«Краснодар»

Защитник Хуниор Алонсо в отборочных матчах к ЧМ-2026 остался в запасе сборной Парагвая против Перу (0:0) и отыграл 90 минут против Венесуэлы (0:1). Уругвайский защитник Лукас Оласа пребывал на скамейке в матче квалификации чемпионата мира против Чили (3:1). Защитник Георгий Арутюнян провёл полные матчи за сборную Армении в отборе к Евро-2024 против Турции (1:1) и Хорватии (0:1). Полузащитник Эдуард Сперцян – то же самое. Полузащитник Кевин Пина Ленини открыл счёт на 4-й минуте отборочного матча к Кубку Африки-2023 за сборную Кабо-Верде против Того (2:3).

«Динамо»

Защитник Фабиан Бальбуэна провёл полные матчи за сборную Парагвая в отборе на ЧМ-2026 против Перу (0:0) и Венесуэлы (0:1). Защитник Элазар Даса отыграл от звонка до звонка за Израиль против Румынии (1:1) и был заменён на 78-й минуте против Беларуси (1:0) в квалификации Евро-2024. Полузащитник Лука Гагнидзе в том же отборе сыграл первый тайм за сборную Грузии с Испанией (1:7). Колумбийский хавбек Хорхе Карраскаль в квалификации мундиаля вышел на замену в перерыве против Венесуэлы (1:0) и был заменён на 58-й минуте матча с Чили (0:0), где получил жёлтую карточку на 48-й минуте. Полузащитник Николас Нгамалё не зря в сборной Камеруна вышел на замену на 90+3-й минуте против Бурунди в отборочном матче к КАН-2023, поскольку успел сделать голевой пас на Абубакара, установившего итоговый счёт 3:0.

«Крылья Советов»

Нападающий Егор Карпицкий был заменён на 63-й минуте отборочного матча к молодёжному чемпионату Европы (до 21 года) за сборную Беларуси против сверстников из Фарерских островов (2:3), а также вышел на замену в перерыве против Португалии (до 21 года), где белорусы проиграли 0:5.

«Зенит»

Защитник Нуралы Алип провёл полностью матчи в квалификации Евро-2024 за сборную Казахстана с Финляндией (0:1) и Северной Ирландией (1:0). Защитник Роберт Ренан сыграл всю товарищескую встречу за сборную Бразилии (U-23) против сверстников из Марокко (0:1). Между этими командами изначально был запланирован на 11 сентября повторный контрольный матч, однако его отменили из-за землетрясения в Марокко. Ещё один защитник санкт-петербургского клуба Страхинья Эракович остался на скамейке во время матчей сборной Сербии в квалификации Евро-2024 с Венгрией (1:2) и Литвой (3:1).

Полузащитник Вилмар Барриос вышел на замену у сборной Колумбии на 85-й минуте отборочного матча против Венесуэлы (1:0), а в игре с Чили (0:0) остался в запасе. Колумбийский нападающий Матео Кассьерра не вступил в игру со скамейки в вышеобозначенной встрече с Венесуэлой.

«Урал»

Полузащитник Ибраима Сиссе провёл первый тайм за сборную Гвинеи в матче отбора на Кубок Африканских наций против Малави (2:2).

«Локомотив»

Защитник Марио Митай сыграл целиком отборочные матчи за сборную Албании против Чехии (1:1) и Польши (2:0). На счету полузащитника Наира Тикнизяна по 90 минут в матчах квалификации Евро-2024 за сборную Армении с Турцией (1:1) и Хорватией (0:1). В первом случае Тикнизяна заменили на 90+1-й минуте.

ЦСКА

Хавбек Виктор Мендес пребывал на скамейке сборной Чили в отборе к ЧМ-2024 в матчах против Уругвая (1:3) и Колумбии (0:0). Полузащитник Аббосбек Файзуллаев сыграл в отборе к Кубку Азии-2024 среди молодёжных сборных за Узбекистан (U-23) против Гонконга (U-23) (10:0) и Ирана (U-23) (1:0). В первой встрече Файзуллаев забил гол на 25-й минуте, а во второй отличился на 47-й минуте.

«Пари НН»

Защитник Иброгимхалил Юлдошев и нападающий Русланбек Джиянов сыграли за сборную Узбекистана (U-23) в вышеобозначенных встречах. Нападающий сборной Гвинеи-Бисау Зе Турбо вышел на замену на 76-й минуте в квалификации Кубка Африки-2023 в матче против Сьерра-Леоне (2:1).

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«Спартак»

Сербский защитник Срджан Бабич остался на скамейке в отборочном матче к Евро-2024 с Венгрией (1:2), а затем провёл в квалификации того же турнира 90 минут против Литвы (3:1). Полузащитник Кристофер Мартинс сыграл полный отборочный матч за сборную Люксембурга против Исландии (3:1), где получил жёлтую карточку на 15-й минуте за грубую игру и из-за перебора предупреждений не участвовал в следующей игре с Португалией (0:9). Парагвайский полузащитник Хесус Медина остался на лавке в отборочном матче против Венесуэлы (0:1). Нападающий ДР Конго Тео Бонгонда открыл счёт на 8-й минуте матча квалификации Кубка Африканских наций с Суданом (2:0) и был заменён на 90-й минуте.

«Ахмат»

Защитник Марат Быстров провёл полные матчи за сборную Казахстана в отборе к Евро-2024 против Финляндии (0:1) и Северной Ирландии (1:0). Во второй встрече он получил жёлтую карточку на последней основной минуте. Нападающий Бернард Бериша был заменён в составе сборной Косово на 54-й минуте отборочной игры против Швейцарии (2:2). В матче с Румынией (0:2) Бериша получил жёлтую карточку на 14-й минуте и был заменён на 81-й. Форвард Мохамед Конате провёл полный матч в квалификации КАН-2023 за сборную Буркина-Фасо против Эсватини (0:0) и вышел на замену на 64-й минуте в игре с Марокко (0:1).

«Ростов»

Полузащитник Мохаммад Мохеби принёс сборной Ирана победу в товарищеском матче над Болгарией (1:0). Он забил гол на 14-й минуте и затем доиграл встречу до конца. А вот в контрольной встрече с Анголой (4:0) Мохеби не выпустили на поле из запаса.

«Сочи»

Словенский защитник Ваня Дркушич, после того как остался на скамейке против Северной Ирландии (4:2), вышел на замену на 12-й минуте против Сан-Марино (4:0). Оба этих матча прошли в рамках отбора к Евро-2024.

«Рубин»

Узбекистанского защитника Рустамжона Ашурматова заменили на 68-й минуте товарищеского матча с США (0:3), а в контрольной встрече с Мексикой (3:3) он изначально остался на скамейке. Черногорский защитник Игорь Вуячич оказался заявлен на два отборочных матча. Против Литвы (2:2) он всё время пребывал в запасе, а против Болгарии (2:1) был удалён за две желтые карточки. Первое предупреждение он получил на 24-й минуте за подножку, а второе – на 59-й за задержку соперника. После рокового для Вуячича фола в его исполнении был назначен пенальти, который болгары не реализовали.

Полузащитник Иву Угучукву провёл за сборную Армении в отборе к Евро-2024 весь матч с Турцией (1:1) и был заменён на 58-й минуте встречи с Хорватией (0:1). Нападающий Мирлинд Даку вступал в игру по ходу отборочных матчей сборной Албании с Чехией (1:1) и Польшей (2:0). В первом случае Даку вышел на замену на 58-й минуте, во втором случае – на 62-й минуте, после чего сразу же забил гол, установив финальный счёт, и получил жёлтую карточку за снятую футболку. Для Даку это были первый матч и первый мяч за сборную Албании. До этого он выступал в составе сборной Косово.

Полузащитник Умарали Рахмоналиев принял участие в составе сборной Узбекистана (U-23) в отборочных матчах против сверстников из Гонконга (10:0) и Ирана (1:0). Белорусский нападающий Виталий Лисакович, прежде чем был заменён на 65-й минуте отборочного матча с Андоррой (0:0), успел получил предупреждение на 57-й минуте. А против Израиля (0:1) Лисакович остался на скамейке.

«Оренбург»

Три футболиста «Оренбурга» сыграли за сборную Беларуси в квалификации Евро-2024. Полузащитник Кирилл Капленко остался на скамейке против Андорры (0:0), но провёл полный матч против Израиля (0:1). Хавбек Юрий Ковалёв дважды выходил на замену: на 65-й и 79-й минутах соответственно. Защитник Кирилл Печенин, наоборот, оба раза появлялся в старте и был заменён на 88-й и 59-й минутах соответственно.

Полузащитник Иван Башич провёл за сборную Боснии и Герцеговины (U-21) полный отборочный матч со сверстниками из Словении (1:2). Причём на 53-й минуте Башич помог своей команде открыть счёт, отдав голевой пас Адмиру Бристричу. Далее против Австрии (U-21) (0:2) Башич также сыграл весь матч, но не отметился результативными действиями, а получил жёлтую карточку на 81-й минуте.

Нападающий Эмирджан Гюрлюк остался в запасе сборной Турции (до 21 года) против сверстников из Ирландии (2:3). Позже он вышел на замену на 61-й минуте в матче с Италией (до 21 года) (0:2). Обе встречи были отборочные. Форвард Джимми Марин провёл два товарищеских матча за сборную Коста-Рики. Против Саудовской Аравии он сделал голевой пас на 32-й минуте Манфреду Угальде, и счёт стал 2:0 в пользу костариканцев. В итоге они выиграли 3:1, а Марина заменили на 82-й минуте. Во встрече с ОАЭ (1:4) Джимми также вышел в старте и был заменён на 74-й минуте.

«Факел»

Полузащитник Никита Моцпан в составе сборной Молдовы был заменён на 61-й минуте товарищеского матча с Австрией (1:1). В следующей встрече – отборочной против Фарерских островов (1:0) – Моцпан тоже был заменён, но на 90+3-й минуте, имея жёлтую карточку, полученную на 10-й.

«Балтика»

Защитник Роберто Фернандес принял участие в двух отборочных матчах за сборную Боливии в квалификации ЧМ-2026. Против Бразилии (1:5) Фернандес был заменён на 58-й минуте, а против Аргентины (0:3) был удалён на 39-й. Он сначала получил жёлтую карточку на 15-й минуте, а потом и второе предупреждение, которое после видеоповтора превратилось в прямую красную карточку.

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Полузащитник Тигран Аванесян был вызван в сборную Армении (U-21), которая проводила отборочные матчи к чемпионату Европы в соответствующей возрастной категории. Против Албании (U-21) (1:2) Аванесян остался в запасе, а против Черногории (U-21) (0:1) провёл полный матч и отметился жёлтой карточкой на 89-й минуте.

Кирилл Иванцов