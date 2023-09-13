Сенников: «Не считаю, что Пиняев уже сложившийся мастер»

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением об игре 18-летнего нападающего «железнодорожников» Сергея Пиняева.

По мнению эксперта, Пиняев нестабилен из-за своего молодого возраста. Сенников также отметил, что в некоторых эпизодах нападающему «красно-зелёных» не хватает помощи со стороны партнёров.

«Не считаю, что Пиняев уже сложившийся мастер. Он просто талантливый парень, у которого есть все данные, чтобы прогрессировать. Потому что сейчас 2-3 года он может хорошо играть, а потом неизвестно, что произойдёт», — цитирует Сенникова Metaratings.

В текущем сезоне Пиняев провёл за «Локомотив» 10 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.