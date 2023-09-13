В «Крыльях Советов» объяснили выкуп Бабкина у «Локомотива»

Сергей Корниленко, который занимает пост спортивного директора самарских «Крыльев Советов», высказался о полноценном трансфере хавбека московского «Локомотива» Сергей Бабкина.

«Сергей ярко проявил себя на старте чемпионата. Бабкин стал важным звеном в игре «Крыльев», поэтому мы приняли решение подписать с ним длительное соглашение», - приводятся слова функционера на официальном сайте самарского клуба.

Бабкин заключил с «Крыльями Советов» четырехлетнее трудовое соглашение. В текущем сезоне чемпионата России хавбек принял участие в шести матчах и записал на свой счет два гола.