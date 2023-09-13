Агент: «Ферро не хочет переходить в «Рубин»

Мануэль Бланко Фернандес, агент защитника «Хайдука» Ферро, прокомментировал информацию о возможном переходе португальского футболиста в «Рубин».

По словам агента, казанский клуб действительно сделал предложение по трансферу Ферро, однако оно было отклонено. Кроме того, Бланко Фернандес отметил, что и сам футболист не хочет переходить в «Рубин».

«Сам игрок не хочет ехать в Казань. Дело в том, что предложение очень низкое, всего 500 тысяч евро», — цитирует агента Sport24.

В текущем сезоне Ферро провёл за «Хайдук» четыре матча, в которых результативными действиями отметиться не сумел. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего защитника в 2 миллиона евро.