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«Крылья Советов» выкупили полузащитника «Локомотива» официально

13 Сентября 2023 • 13:21 Комментировать

Полузащитник московского «Локомотива» Сергей Бабкин, выступавший за «Крылья Советов» на правах аренды, стал полноценным игроком самарского коллектива. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

20-летний хавбек подписал с самарским клубом долгосрочное трудовое соглашение, которое рассчитано до середины 2027 года. Ранее в прессе сообщалось, что за переход Бабкина «Крылья Советов» заплатят «железнодорожникам» 500 тысяч евро.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги Сергей принял участие в шести поединках. Полузащитник записал на свой счет два забитых мяча.

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