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Масалитин выделил одного игрока сборной России в матче против Катара эксклюзив

13 Сентября 2023 • 14:00 Комментировать

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» считает, что полузащитник Александр Головин выделялся на фоне остальных в товарищеской игре между сборными России и Катаром (1:1).

«По крайней мере, первые минут 20-25 мы смотрелись очень неплохо. Пытались играть в современный футбол, прессинговали, создавали моменты. Если бы в этот период времени забили, то, может, и игра сложилась бы по-другому. Не забили, Катар перетерпел, навязал потом свою игру. Возможно, сказалась жара, перелёт, и не успели восстановиться… В принципе, второй тайм прошёл с заменами, где-то нарушились связки и вышли новые ребята, которые хотели себя проявить. Тяжело, когда результат не важен, хочешь показать себя во всей красе, но нет сыгранности и уверенности как в клубе.

Кого мог бы выделить? Смотрелся очень хорошо Головин. Он старался быть лидером, вёл команду. Ещё раз повторюсь, просто несыгранность сыграла роль», — сказал Масалитин.  


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Валерий Масалитин РПЛ ЧМ-2026
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