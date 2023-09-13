Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о товарищеской игре между сборными России и Катара (1:1).

«Состав хоть сейчас был знакомый и боевой. Играли моментами не плохо, но расстроил всё-таки результат. Нужно обыгрывать такие команды и приносить радость болельщикам. Кто смотрит игры сборной и кто болеет за команду, им неприятны последние результаты. Но сейчас хоть состав понятный.

Ожидал большего и как минимум хорошего результата. Даже если бы выиграли 1:0. А сейчас снова будет очень много плохих разговоров про сборную и про футболистов», — сказал Булыкин.

В сентябре сборная России провела два товарищеских матча против Египта, в которых сыграла вничью 1:1 и проиграла 1:2. Против Катара команда Валерия Карпина сыграла со счётом 1:1.