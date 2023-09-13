Мурнин – о сборной России: «Футбол у нас есть, но тут больше вопрос в том, какого он качества»

Экс-хавбек подмосковных «Химок» Андрей Мурнин подвёл итоги сентябрьских матчей сборной России. Напомним, в последнем матче команда Валерия Карпина сыграла вничью со сборной Катара со счётом 1:1. Ничью для России на 90-й минуте спас защитник «Крыльев Советов» Александр Солдатенков.

«Карпин сейчас делает правильно, время на эксперименты у нас есть. Футбол у нас есть, но тут больше вопрос в том, какого он качества», – цитирует Мурнина Betonmobile.ru.

Напомним, сборная России не участвует в отборочном этапе к чемпионату Европы 2024 года, который состоится ближайшим летом в Германии.