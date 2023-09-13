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Мурнин – о сборной России: «Футбол у нас есть, но тут больше вопрос в том, какого он качества»

13 Сентября 2023 • 12:09 Комментировать

Экс-хавбек подмосковных «Химок» Андрей Мурнин подвёл итоги сентябрьских матчей сборной России. Напомним, в последнем матче команда Валерия Карпина сыграла вничью со сборной Катара со счётом 1:1. Ничью для России на 90-й минуте спас защитник «Крыльев Советов» Александр Солдатенков.

«Карпин сейчас делает правильно, время на эксперименты у нас есть. Футбол у нас есть, но тут больше вопрос в том, какого он качества», – цитирует Мурнина Betonmobile.ru.

Напомним, сборная России не участвует в отборочном этапе к чемпионату Европы 2024 года, который состоится ближайшим летом в Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Андрей Мурнин
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