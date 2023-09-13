«Рубин» усилится аргентинским полузащитником Валентином Вадой

«Рубин» в ближайшее время усилится аргентинским футболистом.

По информации Sport24, в скором времени казанский клуб подпишет контракт с полузащитником Валентином Вадой, который сейчас находится в статусе свободного агента.

Напомним, в период с 2021 по 2023 год Вада выступал за испанский клуб «Реал Сарагоса». В прошлом сезоне полузащитник провёл в составе своей бывшей команды 38 матчей, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

После семи туров текущего розыгрыша РПЛ «Рубин» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав шесть очков. Свой ближайший матч казанцы проведут 17 сентября против «Зенита».