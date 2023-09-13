Нападающий «Ноттингем Форест» Деннис отказал ЦСКА

Нападающий «Ноттингем Форест» Эммануэль Деннис отказался от перехода в ЦСКА. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 25-летний нигериец продолжит карьеру в чемпионате Турции. Интерес к Деннису проявляют «Адана Демирспор» и «Истанбул Башакшехир». Оба клуба готовы арендовать футболиста и платить ему всю зарплату.

В прошлом сезоне нападающий провёл за «Ноттингем Форест» 25 матчей, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Нигерии в 8 миллионов евро.

После семи туров РПЛ ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 11 очков. Свой ближайший матч «красно-синие» проведут 16 сентября против «Крыльев Советов». Начало — в 14:00 по московскому времени.