Эменике: «Дзюба мог быть серьёзным, а потом начинал шутить абсолютно с каждым»

Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике поделился мнением о своём экс-одноклубнике Артёме Дзюбе.

Нигерийский футболист признался, что ему нравилось играть вместе с Дзюбой. Эменике отметил хорошее чувство юмора российского футболиста, который сейчас выступает за «Локомотив».

«Дзюба мог быть и серьёзным, даже слишком. А потом начинал шутить абсолютно с каждым. На самом деле, Артём классный друг. Мне нравилось с ним играть. И отмечать голы — у нас было совместное празднование», — цитирует Эменике Sport24.

Напомним, Дзюба является воспитанником «Спартака» и принадлежал московскому клубу до 2015 года. В общей сложности за «красно-белых» форвард провёл 164 матча, забил 38 голов и отдал 23 результативные передачи.