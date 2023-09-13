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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

У «Локомотива» не будет опции обратного выкупа Бабкина

13 Сентября 2023 • 10:03 Комментировать
Локомотив Москва
...
Оренбург
17.09 19:00

У «Локомотива» не будет опции обратного выкупа полузащитника Сергея Бабкина, который продолжит свою карьеру в «Крыльях Советов».

По информации Metaratings, московский клуб не предусмотрел опцию выкупа 20-летнего футболиста, находившегося в системе «Локомотива» с 2019 года. Напомним, что прошлый сезон Бабкин провёл в «Крыльях Советов» на правах аренды, забив в составе самарской команды один гол в 16 матчах РПЛ.

В текущем сезоне полузащитник принял участие в восьми матчах «Крыльев Советов», забив в них два мяча. После семи туров текущего розыгрыша чемпионата России самарцы занимают третью строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 14 набранных очков.  

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Крылья Советов Сергей Бабкин
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