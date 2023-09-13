Акинфеев высказался об отстранении России от международных турниров

Страж ворот московского ЦСКА Игорь Акинфеев высказался об отстранении сборной России и клубов РПЛ от участия в международных турнирах.

«Обидно, что футболисты не играют в еврокубках, в Лиге чемпионов, за сборную. Футболисты-то ни при чём, попали в такую ситуацию. Дай бог, чтобы как-то всё это разрешалось», - рассказал голкипер «армейцев» в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, что решение об отстранении российских сборных и клубов было принято совместно ФИФА и УЕФА в феврале прошлого года.

Накануне сборная России провела товарищеский матч против Катара. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.