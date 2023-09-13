Тихонов - о «Спартаке»: «Когда стабилизируется состав, тогда стабилизируется игра»

Экс-футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением об игре «народной команды» на старте нынешнего сезона.

«Когда стабилизируется состав, тогда стабилизируется и игра. Если постоянно идет смена как игроков, так и тактики, результата не будет», - цитирует Тихонова «РБ Спорт».

По итогам семи туров Российской премьер-лиги московский коллектив набрал десять баллов и располагается на девятой строчке в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет семь очков. Следующий матч в чемпионате команда Гильермо Абаскаля сыграет против «Сочи» 16 сентября.